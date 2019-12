حاسب جديد من سامسونغ يعمل يوما كاملا دون شحن

حاسب سامسونغ أبرز الحواسب بسبب تقنياته المتطورة [انترنت]

أصبح حاسب Galaxy Book S الذي كشفت عنه سامسونغ منذ مدة أحد أبرز الحواسب بسبب تقنياته المتطورة وتصميمه الأنيق الذي يرضي الكثير من أذواق المستخدمين.

ومن أبرز ما يميز الحاسب الجديد هو بطارية الليثيوم المتطورة التي زودته بها سامسونغ، والتي تكفيه ليعمل لأكثر من 23 ساعة متواصلة، والمنافذ التي زود بها لاستيعاب بطاقات SIM التي تمكنه من الاتصال بالإنترنت عبر الشبكات الخلوية.Video Player

كما حصل هذا الحاسب على هيكل أنيق من الألومينيوم بسماكة 6.2 ملم فقط، ليكون أنحف من الكثير من الهواتف الذكية الجديدة، ويبلغ وزن هذا الهيكل 0.96 كلغ فقط، أي بوزن حاسب لوحي متوسط الحجم.Video Player

ويعمل هذا الحاسب بمعالج Snapdragon 8cx بتردد يصل إلى 2.8 غيغاهيرتز، مطور بتقنية (7 نانومتر)، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وقرص تخزين داخلي SSD بسعة 265 و512 غيغابايت، يمكن زيادة سعته حتى 1 تيرابايت.

