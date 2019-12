ماسنجر يضع شرطا جديدا لاستخدامه

فيسبوك يضع شرطاً ضرورة إنشاء حساب على الموقع الأزرق لأستخدام ماسنجر [نون]

أقرت شركة ”فيسبوك“ شرطا جديدا، يتضمن ضرورة إنشاء حساب على الموقع الأزرق لاستخدام تطبيق ”ماسنجر“ والتواصل عليه.

وفي عام 2015، سمحت الشبكة الاجتماعية للمستخدمين بالتسجيل في تطبيق المراسلة ”ماسنجر“ باستخدام أرقام هواتفهم فقط، والآن ينص الإدخال في مركز المساعدة الخاص بموقع الويب بوضوح على أن المستخدم يحتاج إلى إنشاء حساب ”فيسبوك“ لاستخدام ”الماسنجر“.

وقال المتحدث الرسمي لـ“فيسبوك“، إن القاعدة الجديدة تنطبق على المستخدمين الجدد لـ“ماسنجر“، وإن الذين يستخدمون التطبيق بالفعل بدون حساب لا يحتاجون إلى فعل أي شيء.

واشتكى بعض المستخدمين من مواجهة صعوبات في تسجيل الدخول بعد إجراء الشركة الجديد.

وليس من الواضح ما إذا كان التغيير سيكون له أي تأثير على خطة ”فيسبوك“ لجعل تطبيقات المراسلة قابلة للتشغيل المتبادل، مما سيسمح للمستخدمين بإرسال رسائل عبر ”ماسنجر“ و“إنستغرام“ و“واتس اب“، وهو الأمر الذي يجعل الكثير من الأشخاص يستخدمون الأخير للخصوصية والأمان اللذين يوفرهما.

ويعتبر ”ماسنجر“ تطبيقا للدردشة مرتبط بـ“فيسبوك“، ويتيح للمستخدم الدردشة مع الأصدقاء وإنشاء مجموعات وإرسال رموز تعبيرية وإرسال صور.

