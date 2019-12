فضائية كندية تحذف مقطع فيديو ظهر فيه ترامب‎ بفيلم وحيدا في المنزل 2

حذفت القناة الكندية CBC مشهدا سينمائيا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مدته 10 ثوان، في فيلم ”وحيدا في المنزل 2“ الذي عرضته ليلة الكريسمس، الأمر الذي رأى فيه بعض رواد مواقع التواصل بأمريكا موقفا سياسيا.

ويظهر الرئيس الأمريكي وهو يدل بطل الفيلم الطفل ”ماكولي كولكين“ على الطريق إلى وجهته في فندق ”بلازا هوتيل“ بنيويورك، ويعود الفيلم للعام 1992.

وانتقد عدد من المغردين من أنصار ترامب حذف المشهد، خصوصا بعد الفيديو الذي ظهر فيه رئيس الوزراء الكندي ”جاستن ترودو“ وهو يسخر من ترامب خلال قمة الناتو، مما دفع الرئيس الأمريكي إلى مغادرة القمة غاضبا ، ووصف ترودو بعدها بـ“ذي الوجهين“.

أما القناة الكندية فبررت هذا الحذف بأنه طبيعي بالنسبة للأفلام التي يتم توضيبها للعرض في التلفزيون، فخضع فيلم ”وحيدا في المنزل2“ للتعديل، بما يسمح بعرض تجاري مناسب.

ويفتخر الرئيس الأمريكي بمشاركته في هذا الفيلم، حيث قال ردا على أسئلة عسكريين أمريكيين خلال مؤتمر بالدائرة المغلقة في مقر إقامته في ”مارالاغو“ بفلوريدا قبل أيام: ”هذا فيلم جيد، وأقل ما يقال أني كنت أصغر سنا بكثير، ولي شرف المشاركة فيه“.

وسبق للمثل الأمريكي ”مات ديمن“ أن صرح سنة 2017، بأن الملياردير دونالد ترامب لم يكن يسمح بتصوير أي عمل فني في أحد ممتلكاته، دون أن يشارك فيه ولو بظهور قصير أمام الكاميرا.

