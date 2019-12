15 اختراعا يستخدمها العالم يوميا.. ابتُكرت في الشرق الأوسط

إليكم 15 اختراعا ربما لم يعرف الكثيرون أنها انطلقت في الشرق الأوسط [أبونواف]

مكان للأطعمة المميزة ومركز للديانات والاضطرابات، هكذا ينظر الغرب للشرق الأوسط، وفقا لموقع “بزنس إنسايدر“.

لكن من المعروف أيضا أن لهذه المنطقة الحيوية من العالم تاريخها في الابتكار بمجالات الفلسفة والرياضيات والأدب والعلوم، والتي أخرجت العديد من المفاهيم والأنظمة والأدوات التي يستخدمها سكان العالم بشكل يومي تقريبا.

القهوة

اكتشف راع إثيوبي يدعى كالدي، آثار القهوة لأول مرة، في القرن الـ11، عندما لاحظ أن قطيع الماعز أصبح أكثر حيوية بعد تناول بعض حبوب القهوة، وبعدها تم نقل القهوة إلى اليمن حيث استخدمها المسلمون الصوفيون لزيادة التركيز أثناء الصلاة.

المقاهي

أدى انتشار استخدام القهوة في جميع أنحاء المنطقة إلى اختراع آخر هو المقاهي، وكان ذلك في القرن الـ15 في تركيا.

وتم إنشاء أول مقهى في العالم في عام 1475 في مدينة القسطنطينية (إسطنبول حاليا) وكان يسمى في حينها “كيفاهان”.

فرشاة الأسنان

صنع البابليون القدماء في العراق أول فرشاة أسنان في العالم، وكان ذلك في عام 3500 قبل الميلاد، باستخدام أغصان الأشجار،كما تم العثور على اختراع مماثل في المقابر المصرية القديمة.

الصكوك

استخدمت الصكوك لأول مرة في بغداد والمغرب في القرن التاسع الميلادي، وذلك لكي يتجنب التجار تحويل الأموال عبر المناطق الخطرة.

آلة الطيران

تم اختراعها بواسطة عباس بن فرناس وهو شاعر وموسيقي وعالم فلكي ومهندس عاش في الأندلس (إسبانيا حاليا) في القرن التاسع الميلادي.

في ذلك الوقت، كانت المنطقة جزءا من حضارة إسلامية امتدت من البرتغال الحديثة في الغرب إلى باكستان في الشرق.

وفي عام 857 بعد الميلاد، صنع بن فرناس، وكان عمره آنذاك 70 عاما، أول آلة تطير على الإطلاق في العالم من الحرير وريش النسر وقفز من أحد الجبال بينما كان مربوطا بها.

طار بن فرناس في السماء وظل محلقا لمدة 10 دقائق، قبل أن يهبط، وهناك من يقول إنه سقط خلال محاولته الهبوط ومات.

الساعة

واحدة من أهم الاختراعات التي خرجت من الشرق الأوسط كانت الساعة، إذ كان السومريون أول من استخدم نظام العد من صفر إلى 60 عام 2000 قبل الميلاد.

وبعدها اخترع المصريون القدماء أيضا الساعة المائية، وهي جهاز يقيس الوقت من خلال كمية المياه باستخدام الأوزان.

الصابون

البابليون كانوا أول من استخدم الصابون وذلك في عام 2800 قبل الميلاد.

الجامعات

تعد جامعة القرويين بمدينة فاس في المغرب أقدم وأول جامعة في العالم وما زالت تعمل لغاية الآن وتم تشييدها عام 859 للميلاد.

المستشفيات

مستشفى أحمد بن طولون هو الأول في العالم وقد تأسس عام 872 في القاهرة، وكان العلاج فيه مجانيا.

أقلام حبر

صنع أول قلم حبر في عام 953 في مصر بعد أن عبر السلطان في ذلك الوقت عن إحباطه من الفوضى التي كانت تتسب بها الريشة المستخدمة في الكتابة.

الوجبة من ثلاثة أطباق

اخترع الشاعر والموسيقي الفارسي زرياب هذه الوجبة لأول مرة في القرن التاسع في الأندلس.

وأصر زرياب في حينه على أن يتم تقديم وجبات الطعام في شكل حساء، وثم طبق رئيسي من اللحوم أو الأسماك وتنتهي مع الحلويات.

محور نقل الحركة في السيارة (الكرنك)

تمكن المهندس التركي إسماعيل الجزري من اختراع محور ناقل الحركة (الكرنك) في القرن الـ12 الميلادي.

القفل بالأرقام (التوافقي)

المهندس التركي إسماعيل الجزري هو من اخترع أيضا القفل التوافقي الذي يحتوي على الأرقام في القرن الـ12 الميلادي.

الجبر والخوارزميات

يعود الفضل في هذين الاكتشافين إلى عالم الرياضيات الفارسي الخوارزمي، الذي عاش في القرن التاسع الميلادي في إيران.

طواحين الهواء

الإيرانيون هم أول من استخدام طواحين الهواء في القرن السابع الميلادي، وهناك طواحين يبلغ عمرها ألف عام لا تزال تعمل في إيران لغاية الآن.

