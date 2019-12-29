أشد مناطق العالم برودة.. لن تُصدّق درجة الحرارة

218TV|خاص

تعتبر عدة مدن روسية الأكثر برودة حول العالم في فصل الشتاء، لكن مدينة روسية أظهرت الإحصائيات بشأنها درجة حرارة صادمة جدا إذ بلغت درجة الحرارة هذا الشتاء في مدينة ياكوتسك نحو 50 درجة تحت الصفر، لكن المفاجأة التي تكشف عنها وسائل إعلام روسية أن درجة الحرارة الصادمة ليست طفرة أو مفاجأة، فمعدل درجة الحرارة في ياكوتسك لا يقل عن أربعين درجة مئوية تحت الصفر، فيما وصلت في عام 1911 وفق الإحصائيات إلى 60 درجة مئوية تحت الصفر.

الصادم والطريف في آن الذي تنقله وسائل إعلام روسية بشأن الطقس في ياكوتسك أن أطفال المدينة رغم درجة الحرارة المرعبة، والتي لا يتخيلها العقل البشري يقومون بالسباحة في أحواض المياه الباردة حد التجمد، ويمارسون نشاطاتهم اليومية، وأهمها الذهاب للمدارس يوميا باستثناء الأطفال في الصفوف الابتدائية، بدون أي مشاكل أو تعقيدات، وأنهم نشؤوا وتعودوا في هذه الظروف الجوية العصيبة، إذ في بلد شرق أوسطية تبدو درجة حرارة الصفر حدثا يستدعي إجراءات غير عادية وحوادث وأزمات مرورية.

وتقع مدينة ياكوتسك الروسية في أقصى شرق روسيا ضمن منطقة سيبيريا، ولا تبتعد كثيرا عن الدائرة القطبية الشمالية.

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