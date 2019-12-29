سامسونغ تستعد لإطلاق تاب مميز

تستعد شركة سامسونغ الكورية الجنوبية لإطلاق تاب مميز يدعم شبكات الجيل الخامس ستطلق عليه اسم Galaxy Tab S6.

وسيعمل الجهاز الجديد Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+ ومعالج رسوميات Adreno 640.

وزودت الشركة الكورية الجنوبية الجهاز بشاشة Super AMOLED مقاس 10.5 بوصة، ودقة عرض 2560*1600 بيكسل، وتحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 13 و5 ميغا بيكسل.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 256 غيغا بايت قابلة للتوسيع حتى 1 تيرا بايت من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، بينما ستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 8 غيغا بايت. ويحتوي الجهاز على منفذ لتركيب شريحة اتصال، منفذ 3.5 للسماعات، منفذ USB-C.

يذكر أن شركة سامسونغ لم تقدم أي معلومات حول موعد طرح الجهاز الجديد في الأسواق وسعره.

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