هاتف جديد من Realme ببطارية قوية و5 كاميرات

ستطرح شركة Realme الصينية من خلال المؤتمر الذي ستعقده يوم 7 يناير 2020 أولى هواتفها في العام الجديد والذي سيحمل اسم Realme X50.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 765G، وكرت شاشة Adreno 620 ونظام أندرويد.

وزودت الشركة الصينية الهاتف بشاشة LCD مقاس 6.67 بوصة، ودقة عرض 1080* 2400 بيكسل، ومعدل تحديث 120HZ، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 32 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية رباعية، حيث ستبلغ دقة الكاميرا الأولى 64، والثانية 13، والثالثة 8 والرابعة 2 ميغا بيكسل.

وستتراوح مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بين 128 و256 غيغا بايت، في حين ستبلغ مساحة الذاكرة العشوائية 6 و8 غيغا بايت.

ويتميز الهاتف الجديد ببطاريته التي ستأتي بسعة 4500 ميلي أمبير وستدعم خاصية الشحن السريع بقوة 30 واط، وبدعمه للبلوتوث 5.0، وباحتوائه على منفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB-C، وبدعمه لشبكات الجيل الخامس.

يذكر أن ريلمي ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق بسعر 315 و400 دولار أمريكي بحسب حجم مساحة الذاكرة الداخلية والعشوائية.

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