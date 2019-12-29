حادثة غريبة.. منع طفل من صعود الطائرة بسبب قميصه

في حادثة غير مألوفة لم تسمح السلطات المختصة في مطار جوهانسبورغ في جنوب أفريقيا للطفل النيوزيلندي ستيفاني لوكاس البالغ من العمر 10 سنوات من ركوب الطائرة بسبب ارتدائه قميص عليه صورة ثعبان.

وقال مصدر مسؤول إن الصورة الموجودة على القميص بدت وكأنها حقيقية، الأمر الذي قد يؤدي لإثارة القلق بين الركاب.

وبعد أخذ ورد تم السماح للطفل بالصعود إلى الطائرة بعد أن قام بارتداء قميصه على الوجه الآخر، لكي يخفي الثعبان الموجود عليه.

وأثارت هذه الحادثة جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتقد البعض تصرف إدارة المطار، في حين أعجب البعض الآخر بتصرفها.

الجدير بالذكر أن الطفل ستيفاني لوكاس لديه شغف وحب كبير للعناكب، الثعابين والحشرات.

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