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حادثة غريبة.. منع طفل من صعود الطائرة بسبب قميصه

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في حادثة غير مألوفة لم تسمح السلطات المختصة في مطار جوهانسبورغ في جنوب أفريقيا للطفل النيوزيلندي ستيفاني لوكاس البالغ من العمر 10 سنوات من ركوب الطائرة بسبب ارتدائه قميص عليه صورة ثعبان.

وقال مصدر مسؤول إن الصورة الموجودة على القميص بدت وكأنها حقيقية، الأمر الذي قد يؤدي لإثارة القلق بين الركاب.

وبعد أخذ ورد تم السماح للطفل بالصعود إلى الطائرة بعد أن قام بارتداء قميصه على الوجه الآخر، لكي يخفي الثعبان الموجود عليه.

وأثارت هذه الحادثة جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتقد البعض تصرف إدارة المطار، في حين أعجب البعض الآخر بتصرفها.

الجدير بالذكر أن الطفل ستيفاني لوكاس لديه شغف وحب كبير للعناكب، الثعابين والحشرات.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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