خبر مُفرح لمحبي القهوة.. تحمي من مرض خطير

أكدت دراسة قام بها باحثون من جامعة سول الوطنية ومستشفى دونغتان ساكريد هارت في جامعة هاليم أن شرب كوبين من القهوة يوميا يحد من الإصابة بالألزهايمر.

وقال الباحثون إن الدراسة شملت 400 شخص تتراوح أعمارهم بين 55 و90 عاما.

وأظهرت نتائج الدراسة أن رواسب بروتين بيتا أميلويد الذي يؤدي إلى الألزهايمر ظهرت بنسبة 17.6 % لدى الأشخاص الذين يتناولون كوبين من القهوة على الأقل يوميا.

في حين ارتفعت النسبة إلى 27% لدى الأشخاص الذين يشربون القهوة بكميات أقل.

وأكد أحد الباحثين المشرفين على الدراسة أن شرب كوبين من القهوة يوميا يساهم في تقليص بروتين بيتا أميلويد المسبب للألزهايمر بنسبة 67%.

ولا تعد هذه الدراسة الأولى من نوعها في هذا المجال، إذ أكدت العديد من الدراسات السابقة على أن شرب القهوة يساهم في خفض خطر الإصابة بالألزهايمر بنسبة 65%.

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