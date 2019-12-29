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خبر مُفرح لمحبي القهوة.. تحمي من مرض خطير

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت دراسة قام بها باحثون من جامعة سول الوطنية ومستشفى دونغتان ساكريد هارت في جامعة هاليم أن شرب كوبين من القهوة يوميا يحد من الإصابة بالألزهايمر.

وقال الباحثون إن الدراسة شملت 400 شخص تتراوح أعمارهم بين 55 و90 عاما.

وأظهرت نتائج الدراسة أن رواسب بروتين بيتا أميلويد الذي يؤدي إلى الألزهايمر ظهرت بنسبة 17.6 % لدى الأشخاص الذين يتناولون كوبين من القهوة على الأقل يوميا.

في حين ارتفعت النسبة إلى 27% لدى الأشخاص الذين يشربون القهوة بكميات أقل.

وأكد أحد الباحثين المشرفين على الدراسة أن شرب كوبين من القهوة يوميا يساهم في تقليص بروتين بيتا أميلويد المسبب للألزهايمر بنسبة 67%.

ولا تعد هذه الدراسة الأولى من نوعها في هذا المجال، إذ أكدت العديد من الدراسات السابقة على أن شرب القهوة يساهم في خفض خطر الإصابة بالألزهايمر بنسبة 65%.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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