“سفينة الأشباح” تُحيّر اليابانيين

تفاجأ خفر السواحل الموجود في جزيرة سادو الواقعة شمال غرب اليابان باقتراب سفينة محطمة من الجزيرة يوم الجمعة الماضي.

ونظرا لسوء الأحوال الجوية لم تتمكن فرق خفر السواحل من الوصول إلى السفينة حتى يوم السبت.

وخلال تفتيش السفينة عثر خفر السواحل الياباني على 5 جثث ورأسين، ليقوم الأطباء بإجراء الفحوصات لتحديد أسباب الوفاة.

وتوقعت السلطات اليابانية أن تكون السفينة قادمة من دولة كوريا الشمالية المعزولة، نظرا لوجود كتابة باللغة الكورية الشمالية على السفينة المحطمة.

ولا تعد هذه الحادثة الأولى من نوعها في هذه الجزيرة، إذ عثر خفر السواحل الشهر الماضي على قارب خشبي آخر يعتقد بأنه قادم من كوريا الشمالية أيضا.

يذكر أن السلطات اليابانية لم تستطع إجراء تحقيقات موسعة في هذه الحوادث بسبب العلاقات غير المستقرة بين البلدين.

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