انتحار “الأب الراقص” يصدم بوليوود

صدم الوسط الفني في بوليوود بانتحار الممثل الهندي الشهير كوشال بانجابي البالغ من العمر 37 عاما يوم الخميس الماضي.

وعثرت الشرطة الهندية على جثة الممثل المشهور بلقب الأب الراقص في منزله في مومباي، وبجانبه رسالة كتب فيها وصيته.

وأكد النجم الراحل في وصيته انتحاره مبعدا بذلك كل الشبهات التي كانت تتحدث عن وجود جريمة قتل، وتحدث في الوصية عن توزيع ميراثه، حيث منح ابنه الوحيد البالغ من العمر 3 سنوات نصف ما يملك، بينما يقسم النصف الآخر على باقي أفراد العائلة.

وقال أصدقاء النجم الراحل بأنه كان يعاني من الاكتئاب مؤخرا رغم حرصه الدائم على التواصل مع جمهوره من خلال نشر صور له ولعائلته على مواقع التواصل الاجتماعي والتي كان آخرها الصورة الكرتونية التي ظهر فيها حاضنا ابنه.

يذكر أن كوشال بانجابي بدأ مشواره الفني عام 1995 كراقص ومصمم رقصات، قبل أن يصبح واحدا من ألمع نجوم بوليوود.

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