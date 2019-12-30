“القعيرات” .. متطوعون لصيانة القرية القديمة -((صور))

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بادر شباب بلدة “القعيرات” بوادي الحياة ، بتنظيف أروقة القرية القديمة، من مخلفات الأسقف والجدران التي سقطت جرّاء عوامل التعرية والإهمال، في إطار المحافظة على المدن القديمة من الإنهيار.

وأكد شباب متطوعون أن الاهتمام بنظافة الأماكن القديمة كهذه القرية، سيعكس أثرا إيجابياً على نمو السياحة المحلية ، من خلال إقامة المناسبات التراثية وحتى لبرامج التدريب الحر التي تستلزم هذا الفضاء السياحي.

ويعد الاهتمام بمعالم القرية القديمة مبادرة أقدم عليها شباب القعيرات من أجل أن تكون وجه لحقيقة الإرث الوطني لحياة الأجدادكما أعرب متوطع آخر من شباب البلدة.

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