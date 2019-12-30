علاج الجيوب الأنفية: وصفات من الطب البديل

إلتهاب الجيوب الأنفية من الحالات

الشائعة وخاصة في فصل الشتاء، وعند حدوث تقلبات في الجو. التعرض لتيارات الهواء أو

لأشعة الشمس واستنشاق الأتربة من أهم أسباب هذه الإلتهابات.

وهناك نوعين من إلتهابات الجيوب

الأنفية

النوع الأول

هو

الالتهابات البسيطة التي تستمر لعدة أيام ولا يصاحبها أعراض أخرى. وهذا النوع يكون

أكثر حدوثًا خلال فترة الصيف أو في حالة التعرض لأشعة الشمس ثم الدخول لمكان بارد

أو مكيف الهواء.

النوع الثاني

من الإلتهابات هو الالتهابات الشديدة

التي يصاحبها مجموعة من الأعراض الأخرى أهمها آلام في الحلق وفقدان حاسة الشم

والتذوق، آلام شديدة في عظام الوجه والرأس، الشعور بالصداع والدوخة لعدم وصول كمية

مناسبة من الأكسجين إلى الرأس بسبب إنسداد الأنف؛ هذه الأعراض تكون أكثر حدوثًا

خلال فصل الشتاء. وسنقدم لكم في هذه المقالة مجموعة من الوصفات الطبيعية الفعالة

في علاج التهابات الجيوب الأنفية

المصدر-

مجلة حياتك

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