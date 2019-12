هل يمكن الوقوف على الماء

مدرب كونغ فو يتمكن من الوقوف والقفز على المياه [انترنت]

وصل مدرب كونغ فو، يدعى تشانغ شينتسيان، إلى مستوى فائق من الرشاقة والمرونة، مكّنه من الوقوف والقفز على مياه بسرعة خاطفة، بعد 18 عاما من ممارسة تمارين شاقة.

وذكر موقع “روسيا اليوم” أن تشانغ، البالغ من العمر 28 عاما، بدأ ممارسة الكونغ فو منذ الطفولة، كما عمل ممثلا بديلا في أفلام الإثارة، وجمع مهاراته وخبرته لخلق ما وصفه بـ”أسلوب الكونغ فو السهل”.

وحسب قوله، فإن لاعبي رياضة الكونغ فو يتمتعون بقدرة جيدة على القفز والمرونة وتناغم الجسم، إذ ابتكر تشانغ حركات جديدة من خلال جمع مهارات الكونغ فو الأساسية.

