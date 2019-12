صناعة إبريق شاي ضخم جدا من أسلاك بلاستيكية

يبلغ عرض الإبريق 90 سنتيمترا، وارتفاعه 120 سنتيمتر [عربي21]

اضطر بكر هارونيك، صانع السلال في قضاء” تشايلي” بولاية ريزة، شمال شرق البلاد، إلى خلع باب ورشته ليتمكن من إخراج إبريق شاي ضخم صنعه من الأسلاك البلاستيكية.

ويبلغ عرض الإبريق 90 سنتيمترا، وارتفاعه 120 سنتيمترا.

ويعيش هارونيك، البالغ من العمر 67 عامًا، في حي شاعرلار، ويعمل بصناعة السلال منذ 45 عامًا في ورشته الكائنة بجوار منزله.

ويجهد هارونيك كي لا تندثر صنعته، ويقوم بتعليمها للراغبين من وقت لآخر في مراكز التعليم العامة التابعة للبلدية.

وبدأ هارونيك، بصنع إبريق الشاي الضخم في ورشته عندما طلب منه رجل أعمال يدعى إدريس أبونوز، تصنيع إبريق شاي بطول متر، ليتم عرضه في وسط المدينة لاستخدامه كدعاية للشاي.

وفي حديثه للأناضول، أوضح هارونيك، أنه يقوم بجميع أنواع الحرف اليدوية.

وحول قصة صناعة الإبريق، قال: “فكرت في تصنيع الوعاء خارج ورشتي، إلا أن الطقس لم يكن مناسبًا لذلك اضطررت إلى تصنيعه داخل الورشة.

وتابع: “ربما كان عرض الوعاء أكبر من عرض الباب اضطررت إلى خلع الباب”.

ولفت هارونيك، إلى أنها أول مرة يصنع فيها إبريق شاي، وأن إتمامه استغرق 15 يومًا.

بدوره، ذكر أبونوز، للأناضول، أنه طلب من هارونيك تصنيع إبريق الشاي من أجل استخدامه كدعاية للإعلان عن الشاي.

وتشتهر ولاية ريزة التركية بإنتاج الشاي وتصديره إلى بلدان العالم.

