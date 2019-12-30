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تغيير مفاجئ في ماسنجر.. لا تسجيل برقم الهاتف

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت مجموعة من التقارير الواردة من شركة فيسبوك الأمريكية على أن الشركة ستوقف تسجيل الحسابات في ماسنجر من خلال أرقام الهواتف فقط، وبالتالي سيجبر الشخص على إنشاء حساب على منصة فيسبوك إذا أراد استخدام تطبيق ماسنجر.

وبررت الشركة الأمريكية هذا القرار برغبتها بتبسيط العلمية لأن غالبية مستخدمي ماسنجر يملكون حسابات على منصة فيس بوك.

وقالت الشركة الأمريكية إن القوانين الجديدة ستنطبق على الحسابات الجديدة فقط، أما بالنسبة للمستخدمين الذين استخدموا التطبيق عبر أرقام هواتفهم فسيستمرون في استخدامه دون أن يحتاجوا للقيام بأي شيء.

الجدير بالذكر أن بعض مستخدمي ماسنجر واجهوا مشكلات في تسجيل الدخول لحساباتهم بعد الإعلان عن هذا التغيير.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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