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هند صبري تشارك أحمد عز بطولة مسلسله الجديد

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت شركة سينرجي المنتجة لمسلسل أحمد عز الجديد عن تعاقدها مع النجمة التونسية هند صبري لمشاركة النجم أحمد عز بطولة المسلسل الجديد، وستلعب هند دور البطولة النسائية في العمل الذي ينتمي إلى نوعية أعمال المخابرات.

وقالت الشركة المنتجة بأن عمليات التصوير ستبدأ فورا انتهاء أحمد عز من تصوير مشاهده في “فيلم العارف.. عودة يونس”.

ويعمل حاليا السيناريست باهر دويدار على كتابة حلقات المسلسل المقرر عرضه ضمن فعاليات الموسم الرمضاني القادم.

يذكر أن هذا المسلسل هو الأول لأحمد عز منذ مشاركته في مسلسل أبو عمر المصري الذي عرض في رمضان 2018، والذي شارك فيه نخبة من نجوم الدراما المصرية أمثال أروى جودة، منذر رياحنة، محمد جمعة، عارفة عبد الرسول، ومحمد الشروني وغيرهم.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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