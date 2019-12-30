منوعات

صدمة لعُشاق “الكينغ”.. رأس السنة بلا محمد منير

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

فاجأ النجم المصري محمد منير عشاقه باعتذاره عن إحياء حفلة رأس السنة بسبب إصابته بوعكة صحية.

وأكد محمد منير في المنشور الذي نشره على حسابه في موقع تويتر شوقه لرؤية جمهوره والاحتفال معهم في منطقة القاطمية في القاهرة كما جرت العادة في كل عام، ولكن إرادة الله حالت دون ذلك.

ووعد النجم المصري جمهوره بإحياء حفل جديد فور شفائه مقدما لهم أجمل التهاني بمناسبة قدوم العام الجديد.

يذكر أن النجم المصري أحيا عدة حفلات في نهاية العام الحالي وهو جالس على كرسي أبرزها حفلته في مهرجان الأغنية العربية، وحفلته الأخيرة في مدينة الشروق.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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