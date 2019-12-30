أمريكية تنجو من الموت بفضل صراخها

سقطت سيدة أمريكية أسفل جرف صخري في مدينة لوس أنجلوس الواقعة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية أثناء سيرها على الممر المخصص للمشاة.

وعلى الرغم من إصابتها بعدد كبير من الجروح نتيجة السقوط من ارتفاع 60 مترا، إلا أن المرأة رفضت الاستلام وبدأت الصراخ بأعلى صوتها طالبة المساعدة.

وبالفعل سمع صراخها أحد الأشخاص وقام بإبلاغ الشرطة الأمريكية التي استجابت للبلاغ، وقامت بإنقاذ المرأة من خلال إرسال مروحية انتشلت المرأة من محنتها.

ونشرت شرطة المدينة مقطع فيديو يظهر عملية الإنقاذ، وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل إيجابي مع الفيديو.

يذكر أن الشرطة الأمريكية قامت بنقل المرأة إلى المستشفى لتتلقى العلاج المناسب.

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