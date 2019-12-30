منوعات

أمريكية تنجو من الموت بفضل صراخها

تم النشر منذُ 6 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

سقطت سيدة أمريكية أسفل جرف صخري في مدينة لوس أنجلوس الواقعة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية أثناء سيرها على الممر المخصص للمشاة.

وعلى الرغم من إصابتها بعدد كبير من الجروح نتيجة السقوط من ارتفاع 60 مترا، إلا أن المرأة رفضت الاستلام وبدأت الصراخ بأعلى صوتها طالبة المساعدة.

وبالفعل سمع صراخها أحد الأشخاص وقام بإبلاغ الشرطة الأمريكية التي استجابت للبلاغ، وقامت بإنقاذ المرأة من خلال إرسال مروحية انتشلت المرأة من محنتها.

ونشرت شرطة المدينة مقطع فيديو يظهر عملية الإنقاذ، وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل إيجابي مع الفيديو.

يذكر أن الشرطة الأمريكية قامت بنقل المرأة إلى المستشفى لتتلقى العلاج المناسب.

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

أضف تعليقـك