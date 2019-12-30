بريطانية تخسر 38 كغم بزمن قياسي.. ماذا فعلت؟

أصيبت البريطانية هيذر بلير العام الماضي بالصدمة عندما نظرت إلى صورتها أمام شجرة عيد الميلاد، حيث بدت سمينة للغاية وبمظهر غير جيد.

وقطعت المرأة البالغة من العمر 30 عهدا على نفسها بأن تنقص وزنها لتأخذ صورة جديدة بعد عام أمام شجرة عيد الميلاد بمظهر أفضل.

وقالت هيذر، التي تعمل في مكتب للرعاية الصحية، إن طبيعة عملها ساهمت في زيادة وزنها بشكل كبير، حيث كانت تعتمد على الأطعمة الجاهزة وغير الصحية، دون أن تقوم بممارسة الرياضة.

وتحدثت هيذر عن معاناتها من إيجاد ملابس مناسبة لها في المحلات بسبب وزنها الزائد الأمر الذي كان يدفعها للتسوق عن طريق الإنترنت.

وقالت هيذر إنها اتبعت برنامجا خاصا لإنقاص وزنها، حيث بدأت بتناول الطعام الصحي المطبوخ في المنزل، وابتعدت عن تناول الوجبات الجاهزة، بالإضافة لممارستها الرياضة بشكل دائم لتخسر 38 كغم من وزنها بعد عام، وتلتقط صورة مميزة أمام شجرة عيد الميلاد هذا العام.

يذكر أن هيذر نشرت قصتها على مواقع التواصل الاجتماعي لتحفز النساء اللواتي يعانين من زيادة في الوزن على إنقاص وزنهن.

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