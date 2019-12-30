LG تتحضر لطرح 3 شاشات لعشاق الألعاب

أعلنت شركة LG الكورية الجنوبية استعدادها لطرح 3 شاشات جديدة مناسبة لعشاق الألعاب خلال مشاركتها في معرض CES 2020 الذي سيقام في لاس فيغاس مطلع العام القادم.

وستأتي شاشة Ultrafine Ergo بقياس 31.5 بوصة، وستزود بلوحة IPS وستعمل بدقة عرض 3840 * 2160 بيكسل، وستكون قادرة على عرض فيديوهات بدقة 4K.

وتتميز هذه الشاشة بقدرتها على تغطية نطاق الألوان DCI-P3 بنسبة 95 % وزمن استجابة يصل إلى 5 ميللي في الثانية، ودرجة سطوع تبلغ 350 نيت.

وستدعم هذه الشاشة تقنية HDR، ومعدل تنشيط الصورة 30 هرتز، وستحتوي على منفذ USB-C، ومنفذي HDMI، ومنفذ Display port، ومنفذي USB.

أما شاشة UltraWied فستأتي منحنية بقياس 37.5 بوصة، وستزود بلوحة Nano-IPS بدقة 3840 * 1600 بيكسل، وسيبلغ معدل تنشيط الصورة في هذه الشاشة 144 هرتز، وزمن الاستجابة 1 ميلي في الثانية، وستغطي نطاق الألوان DCI- P3 بنسبة 98%.

وستحتوي الشاشة على منفذ Thunderbolt-3، منفذي HDMI، منفذ Display port، ومنفذي USB.

بينما ستكون شاشة Ultragear ملائمة لعشاق الألعاب بشكل كبير نظرا لتزويدها بمجموعة كبيرة من التقنيات الحديثة والمتطورة كتقنية Vesa Display HDR 600، ونفيديا G-sync.

وستأتي هذه الشاشة بمقاس 27 بوصة ودقة عرض 4K، وسيبلغ معدل تنشيط الصورة 144 هرتز، وزمن الاستجابة واحد ميللي في الثانية، وستغطي نطاق الألوان DCI-P3 بنسبة 98%، وستحتوي الشاشة على منفذي HDMI، ومنفذ Display Port.

يذكر أن الشركة الكورية الجنوبية لم تقدم أي معلومات حول سعر شاشاتها الجديدة.

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