حاسوب تايواني مميز في طريقه إلى الأسواق

تستعد شركة “إم أس آي” التايوانية لطرح حاسوب جديد بمواصفات مميزة سيطلق عليه اسم Creator 17 وذلك خلال مشاركتها في فعاليات معرض CES 2020 الذي سيقام في مدينة لاس فيغاس الأمريكية في الفترة الممتدة ما بين 7 إلى 10 يناير القادم.

وسيعمل الحاسوب الجديد بأحدث معالجات إنتل ثمانية النوى، وببطاقة رسوميات نيفيديا.

وزودت الشركة التايوانية جهازها الجديد بشاشة مقاس 17.3 بوصة تتميز بدرجة السطوع العالية التي تصل إلى 1000 قنديل، وبقدرتها على تغطية نطاق الألوان DCI-P3 بنسبة 100%.

كما تتميز شاشة هذا الحاسوب بدعمها لتقنية DisplayHDR1000، وبدقة الوضوح التي تصل إلى Ultra HD.

وسيحتوي الحاسوب على منفذ USB-C يتيح للمستخدم وصل الحاسوب بشاشة خارجية بدقة 8k، وقارئ البطاقات المدمج UHC-III-SD.

يذكر أن الشركة التايوانية ستطلق الحاسوب الجديد في الأسواق منتصف العام القادم.

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