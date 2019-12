أمازون ماسحات عروق اليد للتعرف على هوية الأشخاص [انترنت]

هل تخيلت يوما أنك ستقوم بالتسوق باستخدام بصمة عروق يديك أو جسدك؟ الإجابة قطعا لا. لكن الأمر لا يبدو بتلك الصعوبة بالنسبة لشركة “أمازون” الأميركية التي تسعى للحصول على براءة اختراع، في تطوير تكنولوجيا جديدة قد تجعل من حدوث هذا الأمر المثير للدهشة شيئا ممكنا.

وتتركز التكنولوجيا الجديدة التي تعمل الشركة الأميركية على تطويرها، على استخدام ماسحات لعروق اليد للتعرف على هوية الأشخاص الذين يستخدمون منصات التسوق التابعة لها بدلا من الاستخدام التقليدي للبصمة، بحسب ما ذكره موقع “يو.إس.إيه.توداي”.

ولن يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل إن تلك التكنولوجيا ستربط بين هوية المتسوقين، وحساباتهم المصرفية على الفور لإجراء العمليات البنكية والدفع الإلكتروني.

يشار إلى أن شركة “أمازون” تسعى إلى تبديد المخاوف بشأن التكنولوجيا الجديدة قائلة إنها ستتمتع بأمان تام وسرية وخصائص لمواجهة عمليات الاحتيال المزمعة.

The post أمازون.. تطور تكنولوجيا التسوق باستخدام بصمة العروق appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا