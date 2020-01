مغنٍ برازيلي يسقط جثة على المسرح أمام الجمهور

شركة “اكسبلوسيون ميوزيك” هذا أسوأ نبأ نعلن عنه [العربية]

توفي المغني البرازيلي جوليانا سيزار أحد فناني موسيقى الكانتري في البلاد من ذبحة قلبية قوية خلال تواجده على المسرح فجر الثلاثاء عن 58 عاما، على ما أعلنت شركة إنتاج أعماله.

وقالت شركة “اكسبلوسيون ميوزيك” عبر فيسبوك “هذا أسوأ نبأ نعلن عنه. أصيب جوليانو سيزار بنوبة قلبية عندما كان يغني في اونيفلور في ولاية بارانا” في جنوب البرازيل.

وأثارت الوفاة حزنا كبيرا في أوساط موسيقى سيرتانيجو الأكثر شعبية في البلاد وهو نوع من موسيقى كانتري محلية النكهة تستقطب حفلات أكبر نجومها عشرات آلاف الأشخاص.

وغرد سوروكابا أحد أشهر مغني هذا النوع الموسيقي “ارقد بسلام”.

وانتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر اللحظة التي سقط فيها جوليانو سيزارو وهو يرتدي قبعة رعاة البقر على المسرح ويحمل المذياع فيما كان يؤدي أغنية. وحاول مسعفون إنعاشه لكن دون جدوى.

وتمتد مسيرة جوليانو سيزار على ثلاثين عاما وقد سجل حوالي عشر أسطوانات ورشح العام 2004 للفوز بجائزة غرامي للموسيقى اللاتينية في فئة “أفضل ألبوم رومنسي”.

