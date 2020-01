هواوي تفجر مفاجأة رغم العقوبات والحظر الأميركي

شركة هواوي زيادة نسبتها 18% تقريبا [انترنت]

أعلنت شركة هواوي تكنولوجيز، يوم الثلاثاء، عن تحقيق أرباح قياسية خلال العام الحالي رغم قرار الولايات المتحدة وعدد من حلفائها فرض حظر على الشركة الصينية.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، إريك شو، في رسالة عبر الحسابات الرسمية للشركة على وسائل التواصل الاجتماعي بمناسبة العام الجديد: “رغم تضافر جهود الحكومة الأميركية من أجل هدمنا، فإننا حققنا ما نريد على الجانب الآخر، وواصلنا إيجاد قيمة لعملائنا”، وفقا لما ذكرته وكالات الأنباء.

وذكر شو أن إيرادات مبيعات هواوي خلال العام الحالي ستزيد على 850 مليار يوان (122 مليار دولار) بزيادة نسبتها 18% تقريبا سنويا.

واعترف شو أن هذه الأرقام أقل من التقديرات الأولية للشركة، وكانت إيرادات هواوي قد زادت في 2018 بنسبة 19.5% سنوياً.

يذكر أن الولايات المتحدة قد وضعت شركة هواوي وهي أكبر شركة لمعدات شبكات الاتصالات وثاني أكبر شركة لصناعة أجهزة الهاتف الذكي في العالم، على القائمة السوداء في مايو الماضي، وهو ما يفرض قيودا قوية على تعاملات الشركات الأميركية مع الشركة الصينية، بما في ذلك توريد المكونات واستخدام التطبيقات وأنظمة التشغيل.

وتقول الإدارة الأميركية إن معدات هواوي تمثل خطراً على الأمن القومي لدول العالم، حيث يمكن للحكومة الصينية استخدام هذه المعدات في التجسس على المستخدمين، وهو ما تنفيه الشركة الصينية تماما.

ولم يتوقع شو في رسالته رفع اسم الشركة من القائمة السوداء الأميركية محذرا من أن 2020 “سيكون عاماً صعبا

