أرقام مفاجئة.. أكثر فيديوهات “البوب الكوري” مشاهدة بـ2019

نستعرض لكم في التقرير التالي أكثر 5 فيديوهات مشاهدة لعام 2019، ضمن الـ”Kpop”، أو البُوبْ الكُورِي، وهو نوع من موسيقى البوب التي نشأت في كوريا الجنوبية، وتتميز بمجموعة واسعة من العناصر السمعية والبصرية، ويتألف من جميع أنواع الموسيقى الشعبية في كوريا الجنوبية.

BLACKPINK – Kill This Love

Apr 4, 2019

690,267,176

اقتل هذا الحب “Kill This Love” وتعني إنهاء الحب، أو تقوم بإنهاء علاقة سامة وهي أغنية لفرقة الفتيات الكورية الجنوبية بلاكبينك، وتعتبر الأغنية الرئيسية لثاني البوم مصغر للفرقة يحمل نفس الاسم تم إصداره في 5 أبريل 2019 بواسطة YG Entertainment

الترتيب الثاني

BTS – Boy With Luv بالتعاون مع Halsey

Apr 12, 2019

650,590,026

أغنية “بوي وذ لاف” سجلتها فرقة فتيانBTS ، تضم المغنية الأمريكية هالسي، تم إصدارها في 12 أبريل 2019 بواسطة Big Hit Entertainment ، يعد الفيديو الموسيقي للأغنية الأكثر مشاهدة على الإنترنت في غضون 24 ساعة، حيث حصل على أكثر من 74.6 مليون مشاهدة خلال اليوم الأول من إطلاقه.

الترتيب الثالث

TWICE – FANCY

Apr 22, 2019

245,257,508

تتحدث أغنية “فنسي” عن مشاعر أي فتاة عندما تكون معجبة بشاب وتحاول أن تعبر عن هذه المشاعر له، وهي أغنية لفرقة الفتيات الكورية الجنوبية Twice ، تم إصدارها بواسطة JYP Entertainment في 22 أبريل 2019، واعتبارا من سبتمبر 2019 ، باعت الشركة أكثر من 100000 وحدة في الولايات المتحدة.

الترتيب الرابع

ITZY – DALLA DALLA

Feb 10, 2019

167,660,635

تتحدث أغنية “دالا دالا” عن حب النفس وعدم اهتمام للمعايير التي يضعها الناس ويحكم بها الآخرين وهي الأغنية الأولى في الألبوم المصغر الأول لفرقة الفتيات الكورية الجنوبيةItzy ، التي أصدرتها JYP Entertainment في 12 فبراير 2019.

الترتيب الخامس

ITZY – ICY

Jul 28, 2019

118,398,829

“Icy” أغنية لفرقة Itzy التي استطاعت أن تتحصل على أكثر مشاهدة بأغنيتين من أول ظهور لها. وتم إصدار هذه الأغنية منفردة في 28 يوليو 2019 وتتحدث عن الثقة في النفس وتحقيق الطموح وعدم الاكتراث لرأي الناس.

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