جيني إسبر.. “غجرية” في مسلسل غبار الماضي

أكدت النجمة السورية جيني إسبر مشاركتها في مسلسل غبار الماضي من خلال أدائها لدور الفتاة الغجرية ماريا.

وقالت جيني بأن عمليات التصوير في المسلسل قد بدأت، وبأنها متحمسة للغاية للظهور باللوك الغجري.

وتحدثت الفنانة السورية عن شخصية ماريا وقالت بأنها فتاة تختطف وهي صغيرة من قبل أشخاص حاولوا قتل والدها الذي كان يحارب الفساد، وبعد أن تهرب من المنزل تعثر عليها امرأة غجرية وتأخذها لمجتمع الغجر وتكبر بينهم وتتعلم عاداتهم وتقاليدهم.

وأكدت النجمة السورية على أن العمل سيحتوي على إثارة وتشويق كبيرين، وبأن اسم المسلسل لم يعتمد بشكل نهائي بعد.

يشار إلى أن مسلسل غبار الماضي من تأليف رافي عزيز وإخراج عمار تميم.

يذكر أن النجمة السورية شاركت مؤخرا في عدد من الأعمال أبرزها ببساطة ومسلسل المنصة.

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