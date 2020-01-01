شاهد بالفيديو.. “معركة شرسة” بين كنغرين

تفاجأت الأسترالية ليز مانسون أثناء قيامها بالتنزه حول منزل ابنتها في بريسبن شرقي أستراليا، بنشوب معركة بين كنغرين.

وبدت المعركة وكأنها مباراة ملاكمة وهذا ما دفع ليز لتصويرها من خلال كاميرا هاتفها المحمول.

وظهر في المقطع الذي انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وجلب العديد من التعليقات الطريفة اثنين من حيوانات الكنغر يتبادلان اللكمات وكأنهما في حلبة مصارعة، قبل يسقطا على طاولة خشبية، بعد ذلك نهضا وأكملا المعركة.

وانتهت المعركة بابتعاد الكنغرين عن بعضهما البعض، وذهاب كل واحد منهما في اتجاه.

يذكر أن معارك الملاكمة هذه شائعة بين ذكور الكنغر حيث يظفر المنتصر بالأنثى التي تراقب المعركة.

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