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شاهد بالفيديو.. “معركة شرسة” بين كنغرين

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تفاجأت الأسترالية ليز مانسون أثناء قيامها بالتنزه حول منزل ابنتها في بريسبن شرقي أستراليا، بنشوب معركة بين كنغرين.

وبدت المعركة وكأنها مباراة ملاكمة وهذا ما دفع ليز لتصويرها من خلال كاميرا هاتفها المحمول.

وظهر في المقطع الذي انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وجلب العديد من التعليقات الطريفة اثنين من حيوانات الكنغر يتبادلان اللكمات وكأنهما في حلبة مصارعة، قبل يسقطا على طاولة خشبية، بعد ذلك نهضا وأكملا المعركة.

وانتهت المعركة بابتعاد الكنغرين عن بعضهما البعض، وذهاب كل واحد منهما في اتجاه.

يذكر أن معارك الملاكمة هذه شائعة بين ذكور الكنغر حيث يظفر المنتصر بالأنثى التي تراقب المعركة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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