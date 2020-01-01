طفلة تنقذ والدتها من الموت على متن طائرة

أنقذت الطفلة البريطانية جادين البالغة من العمر 6 سنوات حياة والدتها بعد أن أصيبت بجلطة دماغية أثناء سفرها بالطائرة.

ولاحظت الطفلة بأن والدتها ألكسندرا هاجبوليس البالغة من العمر 39 عاما فاقدة للوعي، فأبلغت إحدى المضيفات.

ولحسن الحظ كان على متن الطائرة طبيب أكد إصابة المرأة بجلطة دماغية، وطلب من كابتن الطائرة الهبوط فورا.

وبالفعل هبطت الطائرة التابعة لشركة ريان أير والمتجهة نحو كريت في أحد مطارات إيطاليا، وكانت سيارة الإسعاف بانتظار المرأة، لتنقلها إلى المستشفى بشكل فوري.

وخضعت ألكسندار لعملية جراحية لاستئصال الجلطة، وظلت بعدها في غيبوبة لمدة 10 أيام قبل أن تتحسن صحتها بشكل تدريجي.

وظلت المرأة البريطانية في المستشفى الإيطالي لمدة شهر قبل أن تعود إلى بريطانية لتتابع حياتها.

وعبرت ألكسندرا عن فخرها بابنتها الصغيرة التي استطاعت إنقاذ حياتها رغم صغر سنها.

يذكر أن الأطباء نصحوا ألكسندرا بتجنب السفر بالطائرات قدر الإمكان لتقي نفسها من الإصابات بجلطات أخرى.

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