عطل مفاجئ يصيب تطبيق سناب شات

تفاجأ مستخدمو تطبيق سناب شات بتوقف المحادثات بالتطبيق بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار.

واتجه مستخدمو التطبيق إلى موقع تويتر من أجل الاستفسار عن سبب هذا العطل، حيث حصل وسم السناب في موقع تويتر على أكثر من 14 ألف تغريدة خلال عدة ساعات.

من جانبها اعترفت شركة سناب شات بوجود عطل في المحادثات عند بعض المستخدمين، وأكدت عملها على حل المشكلة بأقرب فرصة ممكنة.

وبعد 5 ساعات تمكنت الشركة من حل المشكلة، وعادت المحادثات تعمل بشكل جيد لدى جميع المستخدمين.

الجدير بالذكر أن شركة سناب شات لم تقم بتقديم أي توضيحات حول الأسباب التي أدت لحدوث هذا العطل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية