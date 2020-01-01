بـ100 دولار فقط.. ساعة صينية بمواصفات مميزة

أماطت شركة كوسبت الصينية اللثام عن ساعة ذكية بمواصفات مميزة أطلقت عليها اسم Prime SE.

وستعمل الساعة الجديدة بمعالج بسرعة 1.2 غيغا هرتز ونظام تشغيل Android 7.1.1.

وزودت الشركة الصينية الساعة بشاشة IPS مقاس 1.6 بوصة ودقة عرض 400 * 400 بيكسل. وتحتوي الساعة على كاميرتين، كما أنها تدعم خاصية فك القفل بواسطة الوجه.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذه الساعة بسعة 16 غيغا بايت، في حين ستبلغ مساحة الذاكرة العشوائية 1 غيغا بايت.

وستدعم الساعة الجديدة تقنية البلوتوث، 4G، الواي فاي، نظام GPS، ونظام GLONASS، كما ستحتوي على مستشعر لقياس ضربات القلب.

وجاءت الساعة ببطارية بسعة 1260 ميلي أمبير تجعل الساعة تعمل لمدة 3 أيام في الشحنة الواحدة.

يذكر أن الشركة الصينية ستطلق ساعتها الجديدة في الأسواق بسعر يصل إلى 100 دولار أمريكي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية