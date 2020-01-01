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جسار وصبري وأمينة يشعلون رأس السنة بالقاهرة

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أشعل الفنانون وائل جسار، ورامي صبري وأمينة حفلة رأس التي أحيوها في أحد الفنادق الكبرى وسط حضور جماهيري كبير.

وأطلت الفنانة أمينة أولا وقدمت باقة من أغانيها الجميلة كأغنية اركب الحنتور، اخلع، يا واد يا مز، وعاش يا وحش وسط حماس جماهيري كبير.

ليأتي بعدها الفنان رامي صبري ويقدم للجمهور مجموعة من الأغاني الرائعة كأغنية أهد الدنيا، أنا بابا، أجمل الليالي، الراجل، ومحبتش.

واختتم النجم اللبناني وائل جسار الحفلة بباقة مميزة من الأغاني كأغنية إحساس ماليني، النهاية واحدة، بيهزر، وعادي لما أعيش وسط تفاعل جماهيري رائع.

وهنأ النجم اللبناني جمهوره بمناسبة العام الجديد في نهاية الحفلة، وتمنى لهم سنة سعيدة مليئة بالحب والأمان.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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