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ضوء مكابح للخوذة لحماية سائقي الدراجات

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في إطار سعيها لحماية سائقي الدراجات النارية من الحوادث، قامت شركة Third Eye Design الأمريكية بإضافة مصباح مكابح جديد لخوذة سائقي الدراجات أطلقت عليه اسم In View.

وقالت الشركة الأمريكية إن مصباحها الجديد سيكون عبارة عن ليد يتم لصقه على الجهة الخلفية من الخوذة، ليعمل بشكل متوافق مع الدراجات التي تعتمد على شبكة كهربائية بجهد 12 فولت.

ويتميز المصباح الجديد بأنه يضيء فور الضغط على المكابح أو تخفيف السرعة، بالإضافة لقدرته على نسخ مؤشرات الانعطاف.

وستوفر الشركة الأمريكية مصباحها الجديد باللونين الأحمر والأبيض.

الجدير بالذكر أن شركة Third Eye Design ستطلق مصباحها في الأسواق بسعر يصل إلى 250 دولار أمريكي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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