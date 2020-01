جواز سفر سوداني بتاريخ 32 ديسمبر [الجزيرة]

الصورة المنتشرة لجواز السفر المختوم بالتاريخ المذكورنفت الشرطة السودانية، صحة الصورة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي عن تأشيرة خروج أحد المسافرين عبر مطار الخرطوم والتي حوت تاريخ الثاني والثلاثين من ديسمبر 2019.

وقال مدير الإعلام والعلاقات العامة في الشرطة السودانية اللواء دكتور حسن حامد في تصريح خاص لـ”الجزيرة مباشر” يوم الأربعاء، إن الصورة ليست صحيحة، ولم يثبت أن أحداً من العاملين في المنافذ التي تمنح تأشيرة الخروج من السودان قد حررها لأحد المسافرين.

وتداول ناشطون سودانيون على منصات التواصل، الأربعاء، صورة تظهر تأشيرة بختم جوازات مطار الخرطوم مؤرخة بتاريخ 32 من ديسمبر/كانون الأول من عام 2019.

والصورة التي انتشرت على نطاق واسع، جلبت موجة من السخرية والتعليقات الطريفة حول اليوم الذي ليس له أي وجود، والذي من المفترض أنه يوافق الأول من يناير/كانون الثاني من العام الجديد 2020.

The post السودان.. ينفي صحة صورة 32 ديسمبر appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا