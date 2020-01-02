معركة العمالقة.. أفضل الهواتف الذكية في 2019

شهد العام 2019 إصدار مجموعة كبيرة من الهواتف الذكية المميزة حيث تبارت الشركات العالمية الكبرى بإصدار هذه الهواتف التي سهلت الحياة بشكل كبير.

وتميز العام 2019 بظهور الهواتف القابلة للطي، وظهور هواتف بكاميرات خارقة، وعلى الرغم من مشاكل الهواتف القابلة للطي والتي جعلتنا لا نصنفها من ضمن أفضل الهواتف في العام، إلا أن ظهورها قد يشكل ثورة في عالم الهواتف الذكية خلال السنوات القادمة.

ومن خلال التقرير التالي سوف نتعرف على أبرز الهواتف الذكية التي قدمتها لنا كبرى الشركات العالمية في العام 2019.

قامت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية بإصدار مجموعة كبيرة من الإصدارات التكنولوجية في العالم 2019، ومن أبرز هذه الإصدارات :

1. جالاكسي S10، وجالاكسي S10 Plus: يعد هذان الهاتفان من أهم وأبرز الإصدارات التكنولوجية في العام 2019، أصدرتهما شركة سامسونج الكورية الجنوبية يوم 20 فبراير 2019.

وأتى جالاكسي S10 بمعالج Snapdragon 855 أو معالج Exyons، ونظام Android 9.0، وشاشة أوليد مقاس 6.1 بوصة، وكاميرا أمامية بدقة 10 ميغا بيكسل، وكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 16، 12، 12 ميغا بيكسل.

أما الذاكرة العشوائية في هذا الجهاز فتراوحت ما بين 8 أو 12 غيغا بايت، وذاكرة داخلية بسعة تراوحت ما بين 128 و512 غيغا بايت، في حين جاءت البطارية بسعة 3400 وتدعم خاصية الشحن السريع.

أما جالكسي S10 Plus فجاء بمعالج Snapdragon 855 أو معالج Exyons، ونظام Android 9.0، وشاشة أوليد مقاس 6.4 بوصة، واحتوت الشاشة على كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 10 و8 ميغا بيكسل، وكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 16، 12، 12 ميغا بيكسل.

أما الذاكرة العشوائية في هذا الجهاز فتراوحت 8 أو 12 غيغا بايت، وذاكرة داخلية بسعة تتراوح ما بين 128 و512 غيغا بايت، في حين جاءت البطارية بسعة 4100 2 وتدعم خاصية الشحن السريع.

2. Galaxy Note 10: هاتف مميز أطلقته سامسونج في العام 2019، وأتى هذا الجهاز بمعالج Exynos 9825، ونظام تشغيل أندرويد 10.

وزودت الشركة المنتجة الهاتف بشاشة مقاس 6.3 بوصة واحتوت الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 10 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فأتت ثلاثية حيث ستبلغ دقة الكاميرا الأولى 16 ميغا بيكسل والثانية والثالثة 12 ميغا بيكسل.

وبلغت مساحة الذاكرة الداخلية 256 غيغا بايت أما الذاكرة العشوائية فوصلت مساحتها ل8 غيغا بايت.

وتميز الجهاز ببطاريته التي جاءت بسعة 3500 ميلي أمبير والتي تدعم خاصية الشحن السريع بقوة 25 واط.

3. Galaxy Note 10 Plus: وهو النسخة المطورة من الهاتف السابق، وجاء هذا الهاتف بمعالج مماثل لمعالج الهاتف السابق أو معالج Snapdragon 855 ونظام أندرويد 9 قابل للتحديث لأندوريد 10.

وزودت الشركة الهاتف بشاشة مقاس 6.8 بوصة، وستحتوي على شاشة أمامية بدقة 10 ميغا بيكسل، وكاميرا خلفية رباعية حيث تبلغ دقة الكاميرا الأولى 16 ميغا بيكسل، والثانية والثالثة 12 ميغا بيكسل، أما الرابعة فستكون بدقة 3D.

وتراوحت الذاكرة الداخلية في هذا الجهاز ما بين 256 و512 غيغا بايت، في حين تراوحت الذاكرة العشوائية ما بين 8 و12 غيغا بايت.

وتميز الهاتف ببطاريته التي ستأتي بسعة 4300 ميلي أمبير وستدعم خاصية الشحن السريع بقوة 45 واط.

4. Galaxy S10e: هاتف مميز أطلقته سامسونج في العام 2019 ليكون واحدا من أفراد عائلة Galaxy S المميزة، وزودت الشركة الكورية الجنوبية هذا الهاتف بمعالج Exynos 9820، وSnapdragon 855 ونظام تشغيل أندرويد 9 قابل للتحديث لنظام التشغيل أندرويد 10.

أما شاشة هذا الهاتف فجاءت من نوع AMOLED مقاس 5.8 بوصة، واحتوت على كاميرا أمامية بدقة 10 ميغا بيكسل، في حين جاءت الكاميرا الخلفية مزدوجة، حيث بلغت دقة الكاميرا الأولى 16 ميغا بيكسل والثانية 12 ميغا بيكسل.

وبلغت مساحة الذاكرة الداخلية في هذا الجهاز 128 و256 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فتراوحت مساحتها ما بين 6 و8 غيغا بايت.

أما البطارية فجاءت بسعة 3100 ميلي أمبير وستدعم هذه البطارية الشحن السريع بقوة 15 واط.

5. Galaxy Note 9: هاتف من أفضل الهواتف التي أطلقتها سامسونج في العام 2019، وجاء الجهاز بإصدارين Exynos 9810، وSnapdragon 845.

وزودت الشركة الكورية الجنوبية جهازها الجديد بشاشة AMOLED مقاس 6.4 بوصة، وتراوحت مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز ما بين 128 ل512 غيغا بايت، في حين تراوحت الذاكرة الداخلية ما بين 6 و8 غيغا بايت.

أما البطارية فجاءت بسعة 4000 ميلي أمبير وستدعم الشحن السريع بقوة 15 واط.

أما الكاميرا الأمامية لهذا الجهاز فكانت بدقة 8 ميغا بيكسل، في حين أن الكاميرا الخلفية كانت مزدوجة وبلغت دقة الكاميرتين 12 ميغا بيكسل.

قدمت شركة هواوي الصينية خلال العام 2019 مجموعة كبيرة من الهواتف الذكية المميزة على الرغم من العقوبات الأمريكية التي تعرضت لها الشركة، ومن أبرز إبداعات هواوي في العام 2019:

1. هواوي ميت 30 برو: يعد هذا الهاتف أحد أفضل الهواتف في العام 2019، وجاء هذا الهاتف بمعالج kirin 990، ونظام تشغيل أندرويد 10 كيو، وجاءت شاشة هذا الجهاز بمقاس 6.53 بوصة، واحتوت الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 24 ميغا بيكسل، وكاميرا خلفية رباعية حيث بلغت دقة الكاميرا الأولى 40 ميغا بيكسل، والثانية 16 ميغا بيكسل، والثالثة والرابعة بدقة 8 ميغا بيكسل.

أما بالنسبة للذاكرة الداخلية فجاءت بسعة 128 غيغا بايت، في حين تراوحت سعة الذاكرة العشوائية ما بين 6 و8 غيغا بايت.

في كانت سعة البطارية في هذا الجهاز 4200 ميلي أمبير، وتميز بدعمها لخاصية الشحن السريع.

2. هواوي بي 30 برو: هاتف مميز من الهواتف التي أصدرتها شركة هواوي في هذا العام، وصدر هذا الجهاز بمعالج Kirin 980 ونظام تشغيل أندرويد باي9.

وصدر هذا الهاتف بشاشة مقاس 6.47 بوصة، واحتوت الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 32 ميغا بيكسل، وكاميرا خلفية رباعية حيث بلغت دقة الكاميرا الأولى 40 ميغا بيكسل والثانية 20 ميغا بيكسل، والثالثة والرابعة 8 ميغا بيكسل.

أما ذاكرة هذا الجهاز فتراوحت ما بين 128 و512 غيغا بايت، في حين جاءت الذاكرة الداخلية ما بين 6 و8 غيغا بايت، أما البطارية فكانت بسعة 4200 ميلي أمبير.

3. هواوي ميت 30: جاء هذا الهاتف بمعالج HiSilicon Kirin990، ونظام تشغيل أندرويد 10 كيو.

وزودت الشركة الصينية هذا الهاتف بشاشة مقاس 6.53 بوصة، واحتوت هذه الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 24 ميغا بيكسل، وكاميرا خلفية ثلاثية، حيث بلغت دقة الكاميرا الأولى 40 والثانية 16 والثالثة 8 ميغا بيكسل

وجاءت الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فتراوحت سعتها ما بين 6 و8 غيغا بايت، أما البطارية فبلغت سعتها 4200 ميلي أمبير.

4. هواوي P30: هاتف مميز أطلقته الشركة الصينية في العام 2019، جاء هذا الهاتف بمعالج Kirin 980 ونظام أندرويد 9 باي، واحتوت شاشة هذا الجهاز التي جاءت بمقاس 6.1 بوصة على كاميرا أمامية بدقة 32 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فكانت ثلاثية 40، 16، 8 ميغا بيكسل.

وجاءت الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128 و256 غيغا بايت، أما الذاكرة الداخلية فتراوحت سعتها ما بين 6 أو 8 غيغا بايت، في حين جاءت بطارية هذا الجهاز بسعة 3650 ميلي أمبير.

5. هواوي ميت 20 برو: هاتف مميز من هواتف هواوي في العام 2019، وجاء هذا الهاتف بمعالج Kirin980 ونظام تشغيل أندرويد 9 باي.

وزودت الشركة الصينية هذا الهاتف بشاشة 6.39 بوصة، واحتوت هذه الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 24 ميغا بيكسل وكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 40، 20، 8 ميغا بيكسل.

أما الذاكرة الداخلية في هذا الجهاز فكانت 128 غيغا بايت بينما بلغت مساحة الذاكرة العشوائية 6 غيغا بايت، في حين بلغت سعة البطارية 4200 ميلي أمبير.

كان العام 2019 حافلا بالنسبة لشركة آبل الأمريكية، وقدمت خلاله مجموعة كبيرة من الهواتف والأجهزة الذكية ومن أبرز هذه الهواتف:

1. iPhone 11: يعد هذا الهاتف أحد إبداعات آبل الجديدة في العام 2019، وجاء هذا الجهاز بمعالج Apple A13، ونظام تشغيل IOS 13، وزودت آبل الهاتف بشاشة مقاس 6.1 بوصة واحتوت الشاشة على كاميرا مزدوجة بدقة 12 ميغا بيكسل لكل كاميرا، وكاميرا خلفية مزدوجة وبدقة 12 ميغا بيكسل لكل كاميرا أيضا.

وجاءت الذاكرة العشوائية في هذا الجهاز بسعة 4 غيغا بايت، في حين تراوحت مساحة الذاكرة الخارجية بين 64، 128، 256 غيغا بايت.

وجاءت بطارية هذا الجهاز بسعة 3110 ميلي أمبير ودعمت خاصية الشحن السريع بقدرة 18 واط، واحتوى على مدخل 3.5 للسماعات، شريحة NFC للدفع الإلكتروني، البلوتوث 5، ومنفذي USB.

2. iPhone 11 Pro Max: يعد هذا الهاتف أحد أقوى الهواتف التي ولدت في العام 2019، واحتوى هذا الجهاز على معالج Apple A13 Bionice ثماني النوى، ومعالج رسوميات Apple GPU 4-Core graphics.

أما شاشة هذا الهاتف فجاءت من نوع أوليد بمقاس 6.5 بوصة ودقة عرض وصلت إلى 2688*1242 بيكسل، وتميزت الشاشة بقدرتها على مقاومة الخدوش، وباحتوائها على كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 12 ميغا بيكسل لكل كاميرا، في حين جاءت الكاميرا الخلفية ثلاثية بدقة 12 ميغا لكل كاميرا أيضا.

وتراوحت مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز ما بين 64، ،256، 512 غيغا بايت، أما البطارية فجاءت بسعة 3969 ميلي أمبير ودعمت البطارية خاصية الشحن السريع.

كانت شركة شاومي الصينية من أكثر الشركات نموا في العام 2019، واستطاعت تحقيق مبيعات قياسية، وقامت شركة شاومي بإطلاق مجموعة كبيرة من الهواتف في هذا العام ومن أبرز هذه الهواتف:

1. Xiaomi Mi9: يعد هذا الهاتف أفضل الهواتف التي أطلقتها شاومي في العام 2019، وواحدا من أفضل الهواتف في العالم، وجاء هذا الهاتف بمعالج Snapdragon 855 ومعالج رسوميات Adreno 640، ونظام أندرويد9.

وزودت الشركة الصينية هذا الجهاز بشاشة Super AMOLED مقاس 6.39 بوصة بدقة عرض 1080*2340 بيكسل، واحتوت الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 20 ميغا بيكسل، وكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 48، 16، 12 ميغا بيكسل.

وتراوحت مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز ما بين 64 و128 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فتراوحت مساحتها ما بين 4 و6 غيغا بايت.

وزودت الشركة الصينية الهاتف ببطارية بسعة 3300 ميلي أمبير وستدعم خاصية الشحن السريع بقوة 27 واط.

2. Xiaomi Mi 9T Pro: هاتف مميز من هواتف شاومي التي صدرت في العام 2019، وجاء هذا الهاتف بمعالج Snapdragon 855 ثماني النوى، ونظام تشغيل أندرويد 9 قابل للتحديث لأندرويد 10، وواجهة شاومي MIUI 11.

وجاء الهاتف بشاشة Super AMOLED بحجم 6.39 بوصة، وبدقة عرض 1080* 2340 بيكسل.

وتراوحت مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز ما بين 64، 128، 256 غيغا بايت، في حين جاءت مساحة الذاكرة العشوائية ما بين 4 و6 غيغا بايت.

أما بطارية هذا الجهاز فجاءت بسعة 4000 ميلي أمبير وستدعم الشحن السريع بقوة 27 واط.

واحتوى الجهاز على منفذ لتركيب شريحتي اتصال، منفذ 3.5 للسماعات، ومنفذ USB-C للشحن.

أطلقت شركة سوني خلال العام 2019 عددا من الهواتف التي تميزت بدقة الصور الملتقطة، ومن أهم وأبرز هذه الهواتف:

1. Sony Xperia 5: هاتف مميز أطلقته سوني في هذا العام، وزودت الشركة اليابانية الهاتف بمعالج Snapdragon 855 ثماني النوى، ومعالج رسوميات أدرينو 640، ونظام تشغيل أندرويد 9 باي.

وزودت الشركة اليابانية الهاتف بشاشة أوليد مقاس 6.1 بوصة، ودقة عرض 2520 * 1080 بيكسل، واحتوت الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، وكاميرا خلفية ثلاثية حيث جاءت دقة الكاميرات الثلاث 12 ميغا بيكسل.

وبلغت مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الهاتف 128 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فوصلت مساحتها ل6 غيغا بايت.

أما بالنسبة للبطارية فجاءت بسعة 3140 ميلي أمبير ودعمت خاصية الشحن السريع.

2. Sony Xperia 8: هاتف مميز من هواتف سوني التي أطلقتها في العام 2019، وجاء الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 630، ونظام تشغيل أندرويد.

وجاء الهاتف بشاشة مقاس 6 بوصة، ودقة عرض 2530 * 1080، واحتوت الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 8 و12 ميغا بيكسل.

وجاءت الذاكرة الداخلية الجهاز بسعة 64 غيغا بايت، في حين بلغت مساحة الذاكرة العشوائية 4 غيغا بايت.

واحتوى الهاتف على بطارية بسعة 2760 ميلي أمبير لكنها لا تدعم الشحن السريع، وشريحة NFC لنقل البيانات.

حاولت نوكيا في العام 2019 العودة إلى سوق المنافسة في مجال الأجهزة الذكية وأطلقت مجموعة من الأجهزة ومن أبرز هذه الأجهزة:

1. نوكيا 7.1: جهاز مميز أطلقته الشركة الفنلندية في العام 2019، وجاء هذا الجهاز بمعالج Snapdragon 636 ونظام تشغيل أندرويد.

وزودت نوكيا جهازها الجديد بشاشة LCD مقاس 5.48، مقاومة للصدمات والماء والغبار، واحتوت الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 و5 ميغا بيكسل.

وجاءت الذاكرة العشوائية بسعة 3 و4 غيغا بايت في حين جاءت الذاكرة الداخلية بسعة 32 و64 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي حتى 400 غيغا بايت.

واحتوى الجهاز على بطارية بسعة 3060 ميلي أمبير، منفذ 3.5 للسماعات، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني.

2. Nokia 9 PureView: هاتف مميز من الهواتف التي أطلقت في العام 2019، وجاء هذا الجهاز بمعالج Snapdragon 845 ثماني النوى، ونظام تشغيل أندرويد ون.

وزودت نوكيا هذا الجهاز بشاشة OLEDP مقاس 5.99 بوصة بدقة عرض 1440* 2880، واحتوى الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 20 ميغا بيكسل، و5 كاميرات خلفية بدقة 12 ميغا بيكسل لكل كاميرا.

وبلغت مساحة الذاكرة الداخلية في هذا الجهاز 128 غيغا بايت في حين جاءت الذاكرة العشوائية بسعة 6 غيغا بايت، في حين بلغت قوة البطارية 3320 ميلي أمبير.

قدمت شركة موتورولا هواتف مميزة خلال العام 2019 ومن أهم هذه الهواتف:

1. هاتف Moto G7 Plus: هاتف مميز من هواتف الشركة الأمريكية، جاء هذا الهاتف بمعالج Snapdragon 632 ونظام تشغيل Android 9.0 Pie.

وزودت الشركة الأمريكية هاتفها بشاشة مقاس 6.2 بوصة، واحتوت الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 و5 ميغا بيكسل.

وجاءت الذاكرة الداخلية بسعة 64 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين جاءت الذاكرة العشوائية بسعة 4 غيغا بايت.

أما البطارية فجاءت بسعة 3000 ميلي أمبير وستدعم خاصية الشحن السريع بقوة 15 واط.

2. هاتف Moto G6: هاتف مميز قدمته لنا موتورولا، وجاء هذا الهاتف بمعالج ثماني النوى، ونظام أندرويد.

وزودت الشركة الأمريكية هاتفها بشاشة مقاس 5.9 بوصة ودقة عرض 2160* 1080 بيكسل، واحتوت الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميغا بيكسل.

أما الذاكرة الداخلية فتراوحت سعتها ما بين 64 و126 غيغا بايت، في حين وصلت مساحة الذاكرة العشوائية إلى 4 و6 غيغا بايت.

واحتوى الهاتف على بطارية بسعة 3200 ميلي أمبير ومنفذ 3.5 للسماعات، وشريحة NFC.

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