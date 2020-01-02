وفاة الإعلامية في قناة “العربية” نجوى قاسم

توفيت صباح اليوم الخميس الإعلامية في قناة “العربية” نجوى قاسم بعدما “سكت قلبها داخل منزلها في دبي”، وذلك بحسب ما أعلنت رفيقتها وزميلتها ديانا مقلد.

ونعت الإعلامية ديانا مقلد في تغريدة على حسابها عبر “تويتر” قاسم، مشيرة الى أن “نجوى رفيقة البدايات في التسعينيات، سكت قلبها في منزلها في دبي”.

وقالت:”نجوى اعلامية مكافحة كانت تعطي بسخاء وكرست حياتها كلها لعائلتها ومحبيها وكانت متفانية في عملها حتى اللحظة الاخيرة… خبر حزين جدًا وصادم جدًا جدًا”.

نجوى رفيقة البدايات في التسعينيات، سكت قلبها في منزلها في دبي.

نجوى اعلامية مكافحة كانت تعطي بسخاء وكرست حياتها كلها لعائلتها ومحبيها وكانت متفانية في عملها حتى اللحظة الاخيرة…

خبر حزين جدا وصادم جدا جدا.. https://t.co/C9uRMnc9mi — ديانا مقلد Diana Moukalled (@dianamoukalled) January 2, 2020

وشكّل خبر وفاة قاسم صدمة في الوسط الإعلامي الذي عبّر عن حزنه الشديد لرحيل صاحبة الكلمة الحرّة والخبرة الطويلة في المجال الإعلامي.

من جهتها، نعت الإعلامية ناديا بساط في تغريدة على حسابها عبر “تويتر”، قاسم بالقول:”نجوى قاسم في ذمة الله”.

وقاسم مذيعة ومقدمة برامج سياسية لبنانية على قناتي العربية والعربية الحدث.

غطت أخبار الحروب في أفغانستان والعراق ولبنان وعملت 11 عامًا في تلفزيون المستقبل قبل أن تنتقل إلى قناة العربية في عام 2004.

في العام 2006، حصلت قاسم على جائزة أفضل مذيعة في المهرجان العربي الرابع للإعلام في بيروت.

وسميت على موقع قناة العربية بـ “قطعة الكريستال” وسمتها جريدة الرياض السعودية بـ “المراسلة الحربية”.

وفي العام 2011، تم اختيارها بين أقوى مئة سيدة في العالم العربي من قبل مجلة أريبيان بزنس، وحصلت في العام 2012 على جائزة مؤسسة مي شدياق للإبداع التلفزيوني.