يمكن للبشر رؤيته.. كويكب يمر عبر مسافة قريبة من الأرض

يصل كويكب يسمى 2019 AE3 إلى مسافة قريبة من الأرض صباح الخميس 2 يناير.

تقول ناسا إن طوله يتراوح طولها بين 32 و71 قدمًا، أي ما يعادل أو يقرب من حجم حافلة.

ولحسن الحظ، تضيف ناسا “لن يقترب من الأرض بالقدر الذي قد يشكل خطرا علينا” بالرغم من أن سرعته تبلغ 18 ألفا وأربعمئة ميل في الساعة.

وتتابع ناسا “نتوقع أن يقترب إلى حد أقصى قدر بنحو مليون قدم عن الأرض”.

وذكرت الإدارة الأميركية للملاحة الجوية والفضاء أن “من الناحية التقنية، يمكن رؤية هذا الكويكب من مدينة نيويورك بين الساعة الواحدة صباحا وحتى العاشرة”، حسب شبكة فوكس نيوز.

وقبل ثلاثة أيام، حلقت خمسة مجسمات صخرية بالقرب من الأرض، بلغ حجم أكبرها حجم تمثال الحرية.

بينما بلغت المسافة الفاصلة بين تلك الأجسام وكوكب الأرض 5.1 مليون كيلومتر، وفق صحيفة “ذي صن” البريطانية.

