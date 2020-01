وفاة الإعلامية نجوى قاسم داخل شقّتها في دبي

الإعلامية اللبنانية نجوي في ذمة الله [انترنت]

توفيت اليوم الخميس مذيعة العربية الإعلامية اللبنانية نجوى قاسم عن عمر يناهز ال52 عاما إثر أزمة صحية مفاجئة.

يؤكّد مدير مجموعة “أم بي سي”، عميد كلية محمد بن راشد للإعلام في دبي علي جابر، لـ”النهار” الخبر الحزين. ويقول: “على الأرجح، إنّها ذبحة قلبية. وُجدت جثة داخل شقّتها في دبي، وجميع زملائها نعوها في تويتر”. وتابع: “عرفتُ بالخبر منذ الحادية عشرة قبل الظهر. على الأرجح، تمّت الوفاة صباحاً. لا أدري ما حصل. كنتُ على اتصال معها طوال الوقت، وقبل يومين، اتّصلت تطمئنّ إلى ابني معين”.

لم ينفِ جابر أنّها تعاني مشكلات صحّية: “في الآونة الأخيرة، كانت همّتها ثقيلة. منذ عام تقريباً وهي في وضع صحيّ متفاوت. رأيتها مرّة تدخل (العربية) على كرسيّ متحرّك”. يشيد بمزاياها: “كانت أول الوجوه التي أذاعت نشرة الأخبار في تلفزيون المستقبل. عزيزة عليّ جداً. من الأنشط على الشاشة”.

ونعى الراحلة عدد كبير من زملائها في الحقل الإعلامي وسط صدمة وذهول لرحيلها المفاجئ، حيث كتب مدير قناة العربية السابق والسفير السعودي في الإمارات تركي الدخيل: ”وداعاً للصديقة الغالية الأستاذة نجوى_قاسم… وداعاً سيدة الأخلاق والأدب والمهنية والاحترافية… وداعاً صديقة الجميع… رحمة الله عليك رحمة واسعة… إنا لله وإنا إليه راجعون.“

وكتب المغرد السعودي البارز عبدالرحمن اللاحم:“يوم حزين .. فاجعة وفاة أيقونة الإعلام نجوى_قاسم رحمها الله رحمة واسعة والهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان.“

