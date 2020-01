اختفاء فتاة سعودية في جدة

برج الساعة بمدينة جدة [انترنت]

اختفت فتاة سعودية من منزل ذويها بمنطقة جدة، وحسب والدها تعاني الفتاة اضطرابا نفسيا وجدانيا حادا.

وناشدت أسرة الفتاة التي تبلغ من العمر 20 سنة بمساعدتهم في البحث عنها، إذ اختفت من منزل والدها بحي الأجواد شمال شرق جدة مساء الاثنين الماضي، حسب صحيفة ”سبق“ الإلكترونية.

وأوضح والد الفتاة مروة الغامدي أنها كانت ترتدي بنطلونا و“بلوفر“ رصاصيا وأبيض، وكان آخر اتصال بها على ”إنستغرام“ وقالت لذويها ”أنا في ساحة الحرم أمام برج الساعة“، ثم ألغت حسابها.

