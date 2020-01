ميريام فارس تتحدى معجبا في الأردن

الفنانة ميريام فارس تتحدي معجبها [انترنت]

تحدت الفنانة اللبنانية ميريام فارس أحد معجبيها في الرقص، بعدما اعتلى خشبة المسرح بشكل مفاجئ، وذلك خلال حفلها الغنائي ليلة رأس السنة في الأردن.

وتداولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من حفل ميريام فارس، ظهر فيه شاب يقف بجوارها على المسرح، وقامت الفنانة اللبنانية بمداعبته أمام الجمهور.

ووجهت ميريام حديثها للشاب قائلة: ”بدك تتحداني في الرقص، خلاص أرقص إنت من تحت وأنا من فوق“، فما لبث أن استجاب الشاب ونزل على ركبتيه، فضحكت المطربة اللبنانية وقالت له: ”لا ما قصدي هيك“.

وبدأت ميريام بالرقص مع الشاب على المسرح، وسط صيحات الجمهور، بينما لم يلق الفيديو ترحاب العديد من المتابعين، موجهين النقد للشاب الذي حاول تقليد حركات ”فارس“ في الرقص.

وتستعد ميريام فارس لإحياء حفل غنائي كبير ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك يوم السبت الموافق 4 يناير بمتنزه الثمامة البري بمحمية الملك خالد الملكية، وسيشاركها في الحفل الفنانة أنغام والفنان عبدالله الرويشد.

