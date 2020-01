عراقية تذبح والدتها في صالون نسائي

منطقة الشعب شمالي بغداد تشهد على ابشع جريمة

شهد العراق يوم الأربعاء، جريمة مروعة عندما أقدمت فتاة على قتل والدتها ”نحرا“ في صالون نسائي، إثر خلافات عائلية.

وذكرت وسائل إعلام محلية، وشهود عيان، أن الفتاة أقدمت على ذبح والدتها داخل صالون حلاقة في منطقة الشعب شمالي بغداد.

وبحسب المصادر، فإن ”خلافات عائلية حادة مستمرة منذ أيام دفعت الفتاة إلى نحر والدتها، داخل صالون الحلاقة، وأغلقت المحل أثناء تنفيذ جريمتها وبعدها لاذت بالفرار، فيما أبلغت إحدى العاملات الشرطة المحلية بالجريمة“.

ووصلت الشرطة لاحقا إلى موقع الحدث، وطوقت صالون الحلاقة، لرفع جثة الضحية، فيما فتحت الجهات المختصة تحقيقا بالحادثة.

