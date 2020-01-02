“رحيل مفاجئ” لمذيعة لبنانية.. وحزن واسع

لم تمض ساعات قليلة على تهنئتها لزملائها ب”عام سعيد” عبر تغريدة مرفقة إياها بمقطع فيديو للاحتفالات بدخول السنة الجديدة قرب برج خليفة في مدينة دبي الإماراتية، حتى أُعلن اليوم الخميس وفاة المذيعة والصحافية اللبنانية نجوى قاسم التي فارقت الحياة فجأة إثر نوبة قلبية حادة، إذ نُقِلَت إلى المشفى متوفاة بعد أن عجز مقربون منها عن إيقاظها من نومها في وقت مبكر اليوم.

و توفيت الصحافية اللبنانية نجوى قاسم عن عمر يناهز 52 عاماً، وعملت في قناتي “العربية” و”العربية الحدث”، منذ عام 2004، كما عملت في عدة صحف وقنوات وإذاعات لبنانية قبل انضمامها لفريق العربية منذ لحظة تأسيسه، وبدأت مشوارها في قناة “المستقبل” اللبنانية -توقفت عن البث العام الماضي- وكانت من أبرز القنوات التي قدّمت نجوى قاسم إلى العالم العربي، بعد نهاية الحرب الأهلية في لبنان، وعودة قنوات لبنانية للبث من الداخل اللبناني، فيما لم تعتمد نجوى قاسم على جمالها، بل راهنت على خبرتها الصحفية العريضة، وتغطياتها الميدانية في مناطق الخطر حول العالم، ولاسيما في العراق وأفغانستان.

وعمّ حزن كبير أوساط المهنة الصحفية العربية بعد ظهور خبر وفاة نجوى قاسم، وذّكر كثير من المغردون بتغريدتها الأولى والأخيرة في عام 2020 حين تمنت “الخير والسلام” للبشرية والعالم أجمع، فيما كان الصحافي تركي الدخيل السفير السعودي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة من أوائل اللذين نعوا الصحافية اللبنانية، إذ عمل الدخيل لسنوات طويلة رفقة الصحافية اللبنانية في قناة العربية التي تولى الدخيل إدارتها لسنوات.

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