تحدي بقشيش 2020 يساعد نادلة على تحقيق حلمها

كانت بداية السنة الجديدة سعيدة بالنسبة للنادلة الأمريكية دانييل فرانزوني التي تعمل في مطعم ثاندر باي ريفر في مدينة إلبينا الواقعة في ولاية ميشيغان الأمريكية.

إذ حصلت النادلة البالغة من العمر 31 عاما على بقيشيش بقيمة 2020 دولار من زوجين ارتدا المطعم وطلبا وجبة بقيمة 23 دولار فقط.

وترك الزوجان رسالة للنادلة قالا فيها: عام سعيد، تحدي البقشيش 2020، ولم تصدق دانييل الأمر حتى أخبرها مديرها بأن البقشيش حقيقي، وبأن هذا المبلغ أصبح ملكا لها.

وشكرت دانييل الزوجين الطيبين، وأكدت عدم معرفتهم بقصتها وبمعاناتها، حيث كانت تعيش في ملجأ وبلا مأوى منذ عام.

وقالت دانييل بأنها ستقوم بإنفاق هذا المبلغ على تجديد رخصة القيادة، وتوفير بعض الأموال.

يذكر أن النادلة الأمريكية حاولت رد الجميل من خلال ارتيادها لأحد المطاعم وتركها لبقشيش بقيمة 20.20 دولار أمريكي.

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