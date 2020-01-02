أسوس تطور هاتف الألعاب الخاص بها

أكدت مجموعة من التقارير سعي شركة آسوس التايوانية لتطوير هاتف ROG Phone المخصص للألعاب من خلال إضافة مجموعة كبيرة من الميزات عليه.

وأكدت التقارير بأن الجيل الجديد من هذا الهاتف سيأتي بمعالج +Snapdragon 855 الذي يعد واحدا من أفضل المعالجات الموجودة في العالم، وبذاكرة وصول عشوائية بسعة 12 غيغابايت، وذاكرة داخلية بسعة 1 تيرابايت.

وسيتميز الجيل الجديد من هذا الهاتف بخاصية الشحن السريع وشبكات 4G LTE والـWIFI، وستصل سرعة تحميل البيانات فيه 1 غيغابايت في الثانية.

أما بالنسبة للجيل الحالي من هاتف ROG Phone فيعمل بمعالج Snapdragon 845 ثماني النوى، ويحتوي على شاشة AMOLED مقاس 6 بوصة، وتبلغ مساحة الذاكرة الداخلية فيه 128 غيغا بايت، والعشوائية 8 غيغا بايت.

يذكر أن التسريبات لم تستطع كشف موعد إطلاق الجيل الجديد من هواتف ROG Phone ولا سعره.

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