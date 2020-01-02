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جديد “MSI” شاشة لعشاق الألعاب

تم النشر منذُ 14 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رفعت شركة “MSI” التايوانية النقاب عن شاشة مميزة مناسبة لعشاق الألعاب أطلقت عليها اسم Optix MAG272QR.
وزودت الشركة التايوانية شاشتها بلوحة VA مقاس 27 بوصة بدقة عرض 1440 * 2560 بيكسل.

وستبلغ درجة السطوع في الشاشة الجديدة 300 قنديلةم2، ونسبة التباين 3000:1، وزمن استجابة يصل إلى 1ميلي في الثانية، بينما يبلغ معدل تنشيط الصورة 165 هرتز.

وتتميز الشاشة الجديدة بدعمها لتقنية FreeSync، وبقدرتها على تغطية نطاق الألوان sRGB بنسبة 123.7%، ونطاق الألوان DCI-P3 بنسبة 95.6%.

وتحتوي الشاشة على منفذ HDMI، منفذ Display port، منفذ USB-C، محور USB، ومنفذ للسماعات.

يذكر أن الشركة التايوانية ستطرح الشاشة الجديدة في الأسواق بسعر يصل إلى 330 دولار أمريكي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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