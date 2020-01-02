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السنة الجديدة تبدأ بمأساة في حديقة حيوانات ألمانية

تم النشر منذُ 14 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بينما كان الناس يستقبلون السنة الجديدة بالمفرقعات النارية وبالأجواء الصاخبة كانت حديقة الحيوانات في مدينة كريفليد الواقعة في ولاية شمال الراين غربي ألمانيا تشهد مأساة كبيرة.

حيث اندلع حريق في القسم المخصص للقردة مع بداية العام الجديد، الأمر الذي أدى إلى نفوق جميع القردة الموجودة في الركن.

وباءت الجهود الكبيرة التي بذلتها إدارة الحديقة لإنقاذ القردة وإطفاء الحريق بالفشل، ولم تتمكن من إنقاذ أي قرد.

وقال مصدر مسؤول في الحديقة بأن الحريق تسبب بصدمة كبيرة لجميع العاملين في الحديقة، الذين حزنوا على احتراق ركن القردة ونفوقها.

ولم تعرف حتى الآن أسباب حدوث الحريق، إلا أن التحقيقات تشير إلى أن الألعاب النارية التي أطلقت ليلة رأس السنة هي السبب في اندلاعه.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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