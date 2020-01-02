شركة Realme تستعد لإطلاق هاتف جديد بمواصفات مميزة

كشفت شركة Realme الصينية أن السادس من يناير سيكون موعدا لإطلاق هاتفها الجديد بمواصفات مميزة وكاميرا رباعية سيطلق عليه اسم Realme 5i.

وزودت الشركة الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 665 ثماني النوى، وكرت شاشة Adreno 610، ونظام تشغيل Android 9.0، وواجهة Color OS 6.1.

وسيأتي الهاتف بشاشة HD بدقة عرض 1600 * 720 بيكسل وتحتوي على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية رباعية، وتبلغ دقة الكاميرا الأولى 12 ميغا بيكسل، والثانية 8 ميغا بيكسل، والثالثة والرابعة 2 ميغا بيكسل.

ويحوي الهاتف مساحة ذاكرة داخلية قدرها 64 غيغا بايت قابلة للتوسيع حتى 256 غيغا بايت من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين ستبلغ مساحة الذاكرة العشوائية 4 غيغا بايت.

وزُوِّد الجهاز ببطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم خاصية الشحن السريع بقوة 10 واط، ومنفذ 3.5 للسماعات، إضافة إلى إمكانية استخدام شريحتي اتصال، ومستشعر للأصابع في الجهة الخلفية.

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