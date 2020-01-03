“أوبو” تطلق هاتفين بمواصفات قياسية

كشفت شركة أوبو الصينية عن هاتفين بمميزات منافسة أطلقت عليهما اسمي Reno3، وReno3 Pro.

وسيعمل الهاتف Reno3 بمعالج Snapdragon 765G ونظام تشغيل أندرويد 10.

وسيأتي الهاتف بشاشة قياس 6.44 بوصة بدقة +FHD، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 32 ميغا بيكسل، وكاميرا خلفية رباعية.

وتبلغ دقة الكاميرا الأولى 64 ميغا بيكسل، والثانية 8 ميغا بيكسل، والثالثة والرابعة 2 ميغا بيكسل.

وستتراوح مساحة الذاكرة الداخلية بين 128 و256 غيغا بايت، في حين تبلغ مساحة الذاكرة العشوائية 8 و12 غيغا بايت، أما بالنسبة للبطارية فستبلغ سعتها 4025 ميلي أمبير.

أما الهاتف المطور Reno3 Pro فسيعمل بمعالج Snapdragon 765G ونظام تشغيل غوغل أندرويد 10.

وسيأتي بشاشة أوليد مقاس 6.5 بوصة بدقة عرض +FHD، بمعدل تنشيط 90 هرتز، وستأتي الكاميرا الأمامية والخلفية مماثلة للكاميرا الموجودة في الهاتف السابق.

وستبلغ دقة الكاميرا الأمامية 32 ميغا بيكسل، والخلفية رباعية بدقة 64، 8، 2، 2 ميغا بيكسل.

و ستتراوح مساحة الذاكرة الداخلية ما بين 128 و 256 غيغا بايت، في حين تبلغ مساحة الذاكرة العشوائية 8 و12 غيغا بايت، أما البطارية فستأتي بسعة 4025 ميلي أمبير وستدعم خاصية الشحن السريع بقوة 30 واط.

يذكر أن أوبو لم تقدم أي معلومات حول الموعد الرسمي لطرح الهاتفين في الأسواق وسعرهما.

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