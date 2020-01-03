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بالفيديو.. عاصفة ثلجية تُجمّد ركاب حافلة روسية

تم النشر منذُ 18 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت مدينة نوريلسك الروسية حادثة غريبة إذ تجمد ركاب إحدى الحافلات في أول أيام العام الجديد بعد أن ضربت عاصفة ثلجية بسرعة 65 ميل في الساعة الحافلة التي كانت تقلهم.

وساهم وجود عدد من النوافذ المفتوحة في الحافلة في تجمد الركاب الذين علقوا في الحافلة لمدة 40 دقيقة في درجة حرارة منخفضة للغاية وصلت إلى 26- درجة، قبل أن يتمكنوا من التحرك مجددا.

وأظهرت مقاطع الفيديو التي وثقت الحادثة حالة تجمد الركاب وعدم قدرتهم على الحركة بسبب تغطية الثلوج لهم.

وتعد مدينة نوريلسك ثاني أكبر مدينة في القطب الشمالي، ويعاني سكانها من الشتاء القاسي والطويل الذي يصل لمدة 9 أشهر، كما تغرق المدينة بالظلام لعدة أشهر في السنة، بالإضافة لعدم قدرة السكان على إذابة الجليد خلال فصل الصيف القصير.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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