غوغل يحتفل بميلاد رائد الحوسبة العربية.. من هو؟

احتفل محرك البحث الشهير غوغل، الجمعة، بالعيد الـ82 للدكتور المصري الراحل نبيل علي محمد تكريما لإنجازاته الكبيرة في مجال الحوسبة بشكل عام، والحوسبة العربية بشكل خاص.

وظهرت صورة الدكتور نبيل لدى جميع المستخدمين عند فتح صفحة غوغل وبجواره جهاز كمبيوتر.

ويعد نبيل علي محمد واحدا من أبرز علماء الحاسوب في العالم، ولعب دورا كبيرا في إدخال اللغة العربية إلى عصر المعلومات من خلال ابتكار برامج ساهمت في جعل اللغة العربية مفهومة بالنسبة للحواسيب بشكل رقمي.

يذكر أن الدكتور نبيل علي محمد من مواليد مصر عام 1936 وتقلد خلال حياته التي استمرت حتى 26 يناير 2016 مناصب عديدة، ونال جوائز عديدة أبرزها جائزة الملك فيصل التي حصل عليها في العام 2012.

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